Terno, scontro frontale in paese

Feriti i due conducenti- Foto Uno scontro frontale far due auto è avvenuto sabato 25 agosto in una via angusta di Terno d’Isola.

Lo scontro si è verificato alle 16 di sabato 25 agosto in via Torre a Terno d’Isola, una stretta via che si incunea tra gli edifici del paese. Due mezzi, un’auto e un furgoncino si sono scontarti frontalmente anche con una certa violenza, visto che i soccorsi al 118 sono partiti in codice giallo. Entrambi i conducenti di 36 e 48 anni sono rimasti feriti non in modo grave, ma è dovuta intervenire comunque un ambulanza per trasportarli in ospedale per gli accertamenti del caso.

