Correggere la postura divertendosi?

Oggi è possibile, contro il mal di schiena È una pratica ideale non solo per tonificare i muscoli, ma anche per prevenire problemi di mal di schiena.

Come ogni anno tra i buoni propositi avete messo «iniziare a fare attività fisica». Ogni volta ci provate, ma poi finite per stancarvi. Le avete tentate tutte: corsa, nuoto, bicicletta, ginnastica di vario tipo. Ma niente: dopo qualche lezione avete mollato. Forse perché non avete scelto l’attività giusta per voi. Perché questa volta non provate con il Pilates? Madonna, Sharon Stone, Uma Thurman, solo per citarne alcune, devono la loro forma fisica tonica, elastica e armoniosa proprio a questo sistema di allenamento, sviluppato all’inizio del ’900 da Joseph Hubertus Pilates. Attenzione però: non esiste un solo Pilates, ma tipi diversi. Tra questi il Clinical Pilates, una pratica ideale non solo per tonificare i muscoli ma anche migliorare e prevenire problemi di mal di schiena. Se siete curiosi, potete provarlo a Smart Clinic, innovativa struttura sanitaria del Gruppo San Donato all’interno del centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano, dove il corso è tenuto da una fisioterapista con specifica formazione anche nel PIlates. Questa disciplina permette di conoscere e utilizzare al meglio il proprio corpo ottenendo una postura più corretta, una muscolatura tonica, maggiore flessibilità articolare e una forma più equilibrata.

I risultati: un aspetto più gradevole, una migliore qualità del movimento e un aiuto nella prevenzione di infortuni. Versatile e stimolante, prevede alcuni esercizi di base che si concentrano, rafforzandoli, soprattutto sui muscoli posturali (che aiutano a tenere il corpo bilanciato e forniscono supporto alla colonna vertebrale), oltre a esercizi per il controllo della respirazione profonda e l’allungamento. Tutto ciò rende il metodo particolarmente indicato anche nel campo della rieducazione posturale e riabilitazione. Nato come tecnica di allenamento proposta inizialmente a ballerini, atleti, e sportivi professionisti, il metodo Pilates combina il controllo della respirazione profonda coordinata con il movimento, l’allungamento e il rinforzo delle fasce muscolari più profonde, vicino alla colonna e intorno alle pelvi.

Il punto cardine è la tonificazione e il rinforzo della Power House, cioè tutti i muscoli connessi al tronco: l’addome, i glutei, gli adduttori e la zona lombare.

Gli esercizi vengono eseguiti su un tappetino (Pilates Mat Work), a corpo libero o con piccoli attrezzi, individualmente o in gruppi ristretti, garantendo così un elevato livello di personalizzazione ed evitando lezioni troppo affollate con partecipanti disomogenei per obiettivi, capacità e livelli. Prima di accedere alle lezioni collettive viene inoltre consigliata una valutazione e una lezione individuale (con un fisioterapista esperto) che permetterà di definire le caratteristiche, il livello, gli obiettivi e le necessità personali al fine di impostare al meglio il lavoro da svolgere.

