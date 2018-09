Calusco, un comitato e diari di viaggio sui disagi del ponte chiuso

Un comitato e un «diario di viaggio». Così cittadini e pendolari si organizzano dopo la chiusura del ponte San Michele, fra Clusco e Paderno. I pendolari in particolare non sono convinti dalle soluzioni alternative messe in campo da Trenord per aggirare la chiusura del viadotto.

Sono ritenute soluzioni di emergenza, ma tollerabili per i due anni necessari ai lavori di ripristino. Il Comitato pendolari bergamaschi ha deciso, da ieri, di raccogliere le testimonianze dei loro quotidiani disagi per sottoporli a Trenord in modo che possano essere da suggerimento per migliorare l’offerta. Questo attraverso l’hashtag «Storie da pendolari». La raccolta è iniziata ieri sulla pagina Facebook «Comitato pendolari Bergamaschi»: «Da stamattina (ieri per chi legge, ndr) - è riportato in apertura di pagina - abbiamo deciso di partire con #storiependolari, storie vere di persone che dopo la chiusura del ponte “San Michele” stanno sperimentando grandi difficoltà. Chiediamo a voi di mandarci le vostre storie in Messenger. Cambieremo i nomi ovviamente. Ma taggheremo giornali e assessore (il riferimento è all’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, ndr), almeno finché non avremo soluzioni stabili per affrontare questi due anni».