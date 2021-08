Corteo a San Giovanni Bianco: tra sindaci e cittadini le sanzioni salgono a quota 35

In arrivo nuove notifiche dalla Digos per il corteo. Gori solidale: «Da annullare». Salvini: «Intervengo io».

Saranno in tutto oltre 30 – a martedì sera 35 – i verbali che la Digos della questura invierà in questi giorni ad altrettanti abitanti della valle Brembana per sanzionarli – tra i mille e i 4 mila euro, lo deciderà nel dettaglio il prefetto – per aver interrotto il traffico veicolare durante la manifestazione dello scorso 7 agosto a San Giovanni Bianco a supporto dell’ospedale. Di queste notifiche della questura – stando a quanto è stato possibile sapere – 24 sono indirizzate a sindaci e la restante decina a cittadini che avevano preso parte al corteo. A due primi cittadini sono contestate violazioni più gravi, tra cui l’occupazione della strada con dei veicoli.

Prosegue dunque l’attività della questura – che anche ieri non è voluta intervenire sull’argomento – benché i sindaci in coro già lunedì pomeriggio avessero chiesto lo stop delle notifiche e in particolare che i provvedimenti non riguardassero privati cittadini, minacciando di restituire la fascia tricolore istituzionale che indossavano quel giorno al presidente Sergio Mattarella.