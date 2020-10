Famiglie, sport, associazioni e scuole L’aiuto di Alzano a chi è in difficoltà

Il sindaco Bertocchi: raddoppiamo i contributi agli asili paritari. Bandi in arrivo, risorse anche per la fondazione «Martino Zanchi» e la Protezione civile.

Un aiuto agli alzanesi in difficoltà, alle famiglie più bisognose, alle realtà scolastiche e alle associazioni del territorio. In Consiglio comunale è stata votata con dieci favorevoli, tre contrari e due astenuti una variazione di bilancio che andrà a interessare in diversi modi tantissimi degli agli abitanti di Alzano per un totale di 380 mila euro, soldi destinati alle famiglie e alle realtà del comune seriano.