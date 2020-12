Foppolo con un metro e mezzo di neve Aumenta il pericolo valanghe - Foto

Venerdì mattina, infatti, i primi fiocchi hanno iniziato ad imbiancare in modo abbastanza uniforme anche i paesi delle Valli Bergamasche. Foppolo è sotto un metro e mezzo di neve con scatti che pubblichiamo qui decisamente suggestivi.

In alta Val Seriana , domenica con il trascorrere delle ore lo spessore della neve è andato gradualmente aumentando tanto che ai 900 metri di Valbondione, nella mattinata di sabato, aveva raggiunto i cinquanta centimetri. Poi, nel tardo pomeriggio, le condizioni meteo hanno subito una decisa sterzata poiché, a causa dell’entrata in quota di venti di scirocco, la temperatura ha subito un deciso incremento, relegando di conseguenza le nevicate a quote più elevate. Così anche in Val Brembana.