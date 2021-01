Galli: «Scuola, giusto vaccinare i docenti» Riapertura? Su l’indice Rt in 2-4 settimane

La sua è una delle posizioni meno morbide, anche nei confronti della scuola e delle eventuali riaperture. Segue un principio molto semplice: se l’obiettivo è ridurre al minimo il contagio, allora ognuno deve cercare di muoversi il meno possibile.

Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive del Sacco di Milano e membro del Cts lombardo (l’organismo che ha suggerito alla Regione di attendere con la riapertura delle scuole), non usa giri di parole. «Perché continuo a esprimere perplessità sulla riapertura e anche sull’apertura delle altre scuole di ogni ordine e grado? Perché la letteratura scientifica internazionale, nel merito, è chiara: la riapertura delle scuole comporta un incremento non trascurabile dell’Rt nell’arco di 2/4 settimane – spiega il professore –. È vero, questi sono numeri aridi, mentre la scuola in presenza è un fatto importante. Numeri aridi che però vanno tenuti in considerazione perché poi corrispondono a ricoveri e non solo».