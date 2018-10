Incidente di Gazzaniga, Paolo operato

«Le sue gambe ancora a rischio»

«Ringrazio tutti quelli che ci stanno vicini con il loro affetto in questi momenti così particolari. Paolo rischia ancora di perdere le gambe ed è ricoverato in Terapia intensiva. Martedì lo porteranno di nuovo in sala operatoria asettica per rivedere e controllare le varie ferite». Sono le parole di Giovanni Marzupio, papà di Paolo, il sedicenne rimasto gravemente ferito nello schianto tra i due autobus di lunedì scorso a Gazzaniga.