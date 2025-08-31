Cronaca
Domenica 31 Agosto 2025
Lodi, scontri in un’area di servizio tra i tifosi di Atalanta e Como
IN AUTOSTRADA. Bergamaschi e lariani stavano rientrando dalle rispettive trasferte a Parma e Bologna. La maxi rissa nell’area di servizio di Somaglia.
Somaglia
Scontri fra tifosi di Atalanta e Como poco prima della mezzanotte di sabato 30 agosto nell’area di servizio di Somaglia, nel Lodigiano, sull’autostrada del Sole, dove si sono trovati mentre rientravano in pullman rispettivamente dalle trasferte a Parma e Bologna, il tutto in una giornata da bollino rosso con tanti turisti al rientro dalle ferie di ferragosto. A facilitare l’incontro tra le due tifoserie i lavori tra lo svincolo di Manerbio e quello di Brescia sud, che hanno deviato i supporters nerazzurri sull’A1.
Con petardi e fumogeni
Velocemente è iniziata la maxi rissa con anche l’uso di petardi e fumogeni. Diverse sono state le chiamate al 112 per segnalare i disordini sempre più violenti, tra decine di tifosi: la polizia Stradale sta indagando per accertare quanto successo, identificare le persone coinvolte e accertare le responsabilità.
