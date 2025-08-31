Lodi, scontri in un’area di servizio tra i tifosi di Atalanta e Como

Scontri fra tifosi di Atalanta e Como poco prima della mezzanotte di sabato 30 agosto nell’area di servizio di Somaglia, nel Lodigiano, sull’autostrada del Sole, dove si sono trovati mentre rientravano in pullman rispettivamente dalle trasferte a Parma e Bologna, il tutto in una giornata da bollino rosso con tanti turisti al rientro dalle ferie di ferragosto. A facilitare l’incontro tra le due tifoserie i lavori tra lo svincolo di Manerbio e quello di Brescia sud, che hanno deviato i supporters nerazzurri sull’A1.