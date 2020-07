Malore, si accascia sul divano Ragazzo di Filago muore a 14 anni

Davide Monzani si è sentito male nel pomeriggio di domenica 26 luglio, la nonna ha dato l’allarme. Trasportato d’urgenza in ospedale a Bergamo, non si è più ripreso. Otto anni fa aveva perso la mamma deceduta in circostanze analoghe.

Ha lottato, e per più di 24 ore è rimasto aggrappato alla vita in ospedale, con la forza che tutti gli riconoscevano. Alle 18 di ieri pomeriggio, però, per lui non c’è stato più nulla da fare: Davide Monzani è morto a soli 14 anni, a seguito di un malore accusato in casa nel pomeriggio di domenica. A piangere è un paese intero, Filago, dove Davide era molto conosciuto, per l’attività sportiva praticata prima nelle file del Filago Calcio e quindi nel Rugby, per l’Elav Club di Stezzano e per il Bergamo Rugby. Ma soprattutto per la sua bontà e la sua allegria, sapeva trascinare tutti. Davide lascia il papà Henry e la nonna Sandra, con cui viveva da quando, 8 anni fa, è morta la mamma in circostanze analoghe.

La tragedia si è consumata intorno alle 16 di domenica, quando il ragazzo, a quell’ora nella sua casa di Filago in compagnia della nonna, si è sdraiato sul divano lamentando di avere difficoltà a respirare. Pronta la chiamata al 112, accorso subito in via Pascoli con l’elisoccorso, che ha trasportato il giovane all’ospedale Papa Giovanni XXIII. I medici hanno provato a rianimare il ragazzo, giunto in condizioni critiche. Ma non c’è stato niente da fare: il cuore di Davide ha cessato di battere nel tardo pomeriggio di ieri.