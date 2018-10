Maria, la nonna di tutti i bergamaschi Invia i tuoi auguri per i suoi 110 anni

Maria Tonoli, la nonna di tutti i bergamaschi, compie gli anni. Non cento, ma addirittura 110. Un vero record: è lei la donna bergamasca più anziana, la seconda per età in Lombardia e la 17esima in Italia. Abbiamo deciso di farle arrivare gli auguri di tutti i bergamaschi, perché in fondo è la nonna di tutti noi. Scrivi nei commenti il tuo messaggio per Maria.