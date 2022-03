Minaccia col coltello la moglie, arrestato giovane marito

Triste giornata dedicata alla festa della donna lo scorso 8 marzo in un paese dell’Alto Sebino, dove un operaio cinquantatreenne ha maltrattato la moglie in casa ed è stato arrestato. La situazione tesa tra i due era già nota da tempo al vicinato e in paese, ma l’8 marzo si è riusciti finalmente a porvi fine grazie al coraggio della donna nel chiamare aiuto e all’intervento tempestivo dei Carabinieri del Comando di Compagnia di Clusone, i quali hanno evitato che la situazione si aggravasse ulteriormente in maniera irrimediabile.