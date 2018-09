Nasce il corso contro i ladri di dati Engim addestra guardiani informatici

Al via il corso per formare Junior system administrator, specialisti in sicurezza delle reti. Tra i partner anche Aruba: investiamo per far crescere.

Non è un lavoro del futuro, è una professione già del presente. Ma le figure formate mancano: sono poche, mentre la richiesta delle imprese è alta. È per questo che nasce il primo percorso Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore) per Junior System Administrator, cioè per formare – e, potenzialmente, assumere – specialisti in sicurezza delle reti e dei sistemi informatici. «Capofila» è l’Engim, insieme ad aziende come Aruba e Easytech e agli istituti superiori «Marconi» di Dalmine e «Paleocapa» in città, in collaborazione con Confindustria, Università di Bergamo, Università di Brescia, Adapt e con l’adesione di altre importanti aziende del territorio.