Treno per Orio: ecco la nuova stazione Lavori al via da settembre 2021

Un intervento da 170 milioni, un treno ogni 10 minuti. «Opera fondamentale per l’intermodalità».

Eccola qua, per ora solo sui cartelloni che Sacbo ha fatto posare alla rotonda d’uscita dei parcheggi, nel punto dove sorgerà la stazione ferroviaria. Quattro binari (uno in più di quella di Fiumicino che però passerà in futuro dagli attuali 3 a 5) invece dei 3 della prima versione, collegata con dei tapis roulant sotterranei direttamente all’aerostazione.

«Il progetto definitivo è già stato inviato al Consiglio superiore dei lavori pubblici. L’obiettivo è concludere l’iter tecnico per inizio 2021, poi le gare, e iniziare i lavori a settembre dello stesso anno» annuncia l’amministratore delegato di Rfi (società del gruppo Ferrovie) Maurizio Gentile in un’estemporanea presentazione sotto la pensilina del bus, con il ministro Paola De Micheli a latere nella giornata in cui lo scalo di Orio compie 50 anni.