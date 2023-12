Val Brembilla: biciclette vietate sui sentieri. Verso una modifica dell’ordinanza

Si va verso una modifica dell’ordinanza di divieto alle bici e poi un regolamento di autodisciplina e autoregolamentazione dei cicloescursionisti. Questo l’esito dell’incontro che si è tenuto martedì nel municipio di Val Brembilla a seguito delle polemiche sorte per l’ordinanza del Comune che vieta l’uso delle bici sulle mulattiere di tutto il suo territorio. Divieto che aveva sollevato, in particolare, le critiche del gruppo Guide mountain bike della Valle Brembana.

Un codice di autodisciplina

«L’incontro - spiega Valoti - ha permesso di ribadire volontà di collaborare e di lavorare per obiettivi comuni per la montagna, a partire da una proposta di regolamento di autodisciplina e autoresponsabilità degli escursionisti e cicloescursionisti in montagna, da condividere con la Comunità montana Valle Brembana ma anche da poter estendere alle altre Comunità montane della provincia e al Parco delle Orobie, anche con un primo incontro di educazione aperto a tutti a Val Brembilla nel 2024. Lo stesso Comune si è detto disponibile a rivedere l’ordinanza di divieto».