A Embedded World la scheda «fast» di Fae Technology

Già disponibile sul sito di Fae Tecnology, Pmi innovativa specializzata in soluzioni per l’elettronica integrata con la sede produttiva a Gazzaniga quotata su Euronext Growth Milano , la piattaforma funziona attraverso innovativi algoritmi di intelligenza artificiale che permettono, a chi vi si approccia, di verificare in tempo reale la disponibilità di componenti elettronici sulle principali piattaforme di distribuzione , scegliere quindi tutto il necessario per la propria scheda, ottenere in pochi minuti un preventivo e ordinare il prodotto finito, attraverso un processo che prende molto dalle logiche dell’e-commerce, permettendo di ridurre in 4 passaggi un processo che solitamente si svolge in 14 tappe e una serie di intermediazioni .