Alla Roncola la fiera bovina fa il pieno: tante le aziende di giovanissimi - Foto e video

Alla Roncola si è aperta nella mattinata del 21 agosto la stagione delle fiere zootecniche. Una decina di aziende agricole, molte gestite da giovanissimi, ha esposto i migliori capi bovini, mettendo in mostra il lavoro del comparto primario. La 61esima edizione della manifestazione ha premiato le regine della fiera, accolte tra gli applausi in un clima di festa che ha coinvolto migliaia di persone, provenienti da tutta la provincia. Presenti anche numerose bancarelle con attrezzature e prodotti tipici accompagnati da momenti di degustazione. Con una premiazione: la regina vincitrice è stata «Havana», dell’azienda agricola Locatelli Oscar.