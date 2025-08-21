Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Valle Imagna
Giovedì 21 Agosto 2025

Alla Roncola la fiera bovina fa il pieno: tante le aziende di giovanissimi - Foto e video

ZOOTECNIA. La 61esima edizione della manifestazione ha premiato le regine della fiera, accolte tra gli applausi in un clima di festa che ha coinvolto migliaia di persone, provenienti da tutta la provincia

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Al via la 61esima edizione della Fiera zootecnica alla Roncola
Al via la 61esima edizione della Fiera zootecnica alla Roncola

Alla Roncola si è aperta nella mattinata del 21 agosto la stagione delle fiere zootecniche. Una decina di aziende agricole, molte gestite da giovanissimi, ha esposto i migliori capi bovini, mettendo in mostra il lavoro del comparto primario. La 61esima edizione della manifestazione ha premiato le regine della fiera, accolte tra gli applausi in un clima di festa che ha coinvolto migliaia di persone, provenienti da tutta la provincia. Presenti anche numerose bancarelle con attrezzature e prodotti tipici accompagnati da momenti di degustazione. Con una premiazione: la regina vincitrice è stata «Havana», dell’azienda agricola Locatelli Oscar.

Alla Roncola la fiera bovina fa il pieno
Alla Roncola la fiera bovina fa il pieno

Le date delle fiere

Le fiere zootecniche proseguiranno il 13 settembre a Valtorta, il 24 sarà la volta di Serina, mentre il 27 a Branzi. Dal 27 al 29 settembre appuntamento a Clusone, seguito da Dossena il 4 ottobre e Vilmaggiore con una due giorni – il 4 e 5 sempre di ottobre, giorno in cui i bovini saranno esposti a Taleggio/Vedeseta. Le manifestazioni si chiuderanno a Camerata Cornello tra l’11 e il 18 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roncola
Camerata Cornello
Dossena
Serina
Taleggio
Valtorta
Economia, affari e finanza
Metallurgia e Meccanica
Automobilistica
Agricoltura
Allevamento
Arte, cultura, intrattenimento
Intrattenimento (generico)
Giorgio Lazzari