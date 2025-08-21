Economia / Valle Imagna
Giovedì 21 Agosto 2025
Alla Roncola la fiera bovina fa il pieno: tante le aziende di giovanissimi - Foto e video
ZOOTECNIA. La 61esima edizione della manifestazione ha premiato le regine della fiera, accolte tra gli applausi in un clima di festa che ha coinvolto migliaia di persone, provenienti da tutta la provincia
Alla Roncola si è aperta nella mattinata del 21 agosto la stagione delle fiere zootecniche. Una decina di aziende agricole, molte gestite da giovanissimi, ha esposto i migliori capi bovini, mettendo in mostra il lavoro del comparto primario. La 61esima edizione della manifestazione ha premiato le regine della fiera, accolte tra gli applausi in un clima di festa che ha coinvolto migliaia di persone, provenienti da tutta la provincia. Presenti anche numerose bancarelle con attrezzature e prodotti tipici accompagnati da momenti di degustazione. Con una premiazione: la regina vincitrice è stata «Havana», dell’azienda agricola Locatelli Oscar.
Le date delle fiere
Le fiere zootecniche proseguiranno il 13 settembre a Valtorta, il 24 sarà la volta di Serina, mentre il 27 a Branzi. Dal 27 al 29 settembre appuntamento a Clusone, seguito da Dossena il 4 ottobre e Vilmaggiore con una due giorni – il 4 e 5 sempre di ottobre, giorno in cui i bovini saranno esposti a Taleggio/Vedeseta. Le manifestazioni si chiuderanno a Camerata Cornello tra l’11 e il 18 ottobre.
