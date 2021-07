Cassa integrazione, boom di richieste: 11,5 milioni di ore, più che a giugno 2020

È il dato che non ti aspetti. Perché da qualche tempo diversi indicatori - in primis le assunzioni in crescita - mostrano i segni, anche se ancora timidi, di una ripresa. E gli 11,5 milioni di ore di cassa integrazione autorizzati dall’Inps a giugno di quest’anno alle imprese bergamasche che ne hanno fatto richiesta, mettono in discussione le certezze raggiunte finora. Soprattutto perché c’è un precedente. Ovvero, a maggio le ore di cassa sono crollate a 1,2 milioni. In più, il semestre ha registrato circa 31 milioni di ore, in calo del 42% rispetto ai 54 milioni dei primi sei mesi del 2020. Spiegare quindi il boom di giugno - che supera addirittura il dato dello stesso mese dell’anno scorso, quando le ore si sono attestate a 10,5 milioni - non è semplice, ma nemmeno impossibile.