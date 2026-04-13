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Economia / Bergamo Città Lunedì 13 Aprile 2026

Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti candidato unico alla presidenza

ELEZIONI. Matteo Zanetti è il candidato unico designato alla presidenza di Confindustria Bergamo per il quadriennio 2026-2030. La decisione è stata presa dal Consiglio Generale dell’associazione, riunito con l’87% degli aventi diritto, che ha indicato il suo nome con il 97% delle preferenze.

Redazione Web
Redazione Web

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Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti candidato unico alla presidenza
Matteo Zanetti

Bergamo

La designazione arriva al termine del lavoro della Commissione composta dagli ultimi tre Past President – Carlo Mazzoleni, Ercole Galizzi e Stefano Scaglia – che nelle settimane precedenti ha condotto un ampio confronto con imprenditori e manager, rappresentativi delle diverse dimensioni aziendali e categorie produttive del territorio.

Il passaggio formale successivo è previsto per l’11 maggio, quando il presidente designato presenterà al Consiglio Generale il proprio programma e la squadra dei vicepresidenti. L’elezione definitiva avverrà invece durante l’Assemblea di giugno, che segnerà anche la conclusione del mandato dell’attuale presidente Giovanna Ricuperati.

Tra i temi citati dal designato presidente figurano i conflitti internazionali, i rincari energetici, l’instabilità dei prezzi e le dinamiche legate ai dazi

«È per me un onore, oltre che una grande responsabilità – ha dichiarato Zanetti – essere chiamato a rappresentare il mondo delle imprese bergamasche, impegnate ad affrontare sfide decisive in un contesto sempre più complesso». Tra i temi citati dal designato presidente figurano i conflitti internazionali, i rincari energetici, l’instabilità dei prezzi e le dinamiche legate ai dazi. «Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza imprenditoriale e la conoscenza del tessuto economico locale», ha aggiunto.

Classe 1964, nato a Bergamo, Zanetti è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bergamo. Dopo l’avvio della carriera nella Zanetti SpA, di cui è oggi vicepresidente e amministratore delegato, ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo sia in ambito industriale sia istituzionale.
All’interno di Confindustria Bergamo è attualmente presidente del Gruppo Industrie Alimentari ed è stato vicepresidente dal 2011 al 2017. A livello nazionale è membro della Presidenza di Confindustria con delega sul Pnrr e fa parte del Consiglio Generale.

Il suo percorso include anche incarichi nel sistema camerale e fieristico bergamasco, oltre a una lunga esperienza nel settore finanziario, con ruoli in istituti bancari, società di investimento e organismi di vigilanza. Attualmente è membro del Consiglio Camerale 2025-2030 della Camera di Commercio di Bergamo, di cui è stato vicepresidente dal 2010 al 2015 e dal novembre 2017 al giugno del 2020. E’ stato inoltre vicepresidente dell’ente fiera Promoberg dal 2015 al 2022 e, dal 2011 al 2016, amministratore di Bergamo Fiera Nuova.

Attivo anche sul piano accademico e sociale, è presidente della Fondazione Legler e membro di diverse realtà culturali e associative del territorio. Con la sua designazione si apre dunque la fase finale del percorso che porterà alla guida di Confindustria Bergamo per i prossimi quattro anni, in un momento particolarmente delicato per il sistema economico e produttivo.

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