Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti candidato unico alla presidenza

La designazione arriva al termine del lavoro della Commissione composta dagli ultimi tre Past President – Carlo Mazzoleni, Ercole Galizzi e Stefano Scaglia – che nelle settimane precedenti ha condotto un ampio confronto con imprenditori e manager, rappresentativi delle diverse dimensioni aziendali e categorie produttive del territorio.

Il passaggio formale successivo è previsto per l’11 maggio, quando il presidente designato presenterà al Consiglio Generale il proprio programma e la squadra dei vicepresidenti. L’elezione definitiva avverrà invece durante l’Assemblea di giugno, che segnerà anche la conclusione del mandato dell’attuale presidente Giovanna Ricuperati.

Tra i temi citati dal designato presidente figurano i conflitti internazionali, i rincari energetici, l’instabilità dei prezzi e le dinamiche legate ai dazi «È per me un onore, oltre che una grande responsabilità – ha dichiarato Zanetti – essere chiamato a rappresentare il mondo delle imprese bergamasche, impegnate ad affrontare sfide decisive in un contesto sempre più complesso». Tra i temi citati dal designato presidente figurano i conflitti internazionali, i rincari energetici, l’instabilità dei prezzi e le dinamiche legate ai dazi. «Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza imprenditoriale e la conoscenza del tessuto economico locale», ha aggiunto.

Classe 1964, nato a Bergamo, Zanetti è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bergamo. Dopo l’avvio della carriera nella Zanetti SpA, di cui è oggi vicepresidente e amministratore delegato, ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo sia in ambito industriale sia istituzionale.

All’interno di Confindustria Bergamo è attualmente presidente del Gruppo Industrie Alimentari ed è stato vicepresidente dal 2011 al 2017. A livello nazionale è membro della Presidenza di Confindustria con delega sul Pnrr e fa parte del Consiglio Generale.

Il suo percorso include anche incarichi nel sistema camerale e fieristico bergamasco, oltre a una lunga esperienza nel settore finanziario, con ruoli in istituti bancari, società di investimento e organismi di vigilanza. Attualmente è membro del Consiglio Camerale 2025-2030 della Camera di Commercio di Bergamo, di cui è stato vicepresidente dal 2010 al 2015 e dal novembre 2017 al giugno del 2020. E’ stato inoltre vicepresidente dell’ente fiera Promoberg dal 2015 al 2022 e, dal 2011 al 2016, amministratore di Bergamo Fiera Nuova.