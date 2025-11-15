Design e illuminazione, si accende il Salone del Mobile

Si apre oggi - sabato 15 novembre - alla Fiera di Bergamo la 20esima edizione del Salone del Mobile, organizzata da Promoberg e in programma dal 15 al 17 e dal 21 al 23 novembre 2025. Un evento che riunisce oltre 50 espositori e 100 brand del mondo dell’arredamento, del design, dell’illuminazione, dell’outdoor e del wellness, su una superficie di 8.000 metri quadrati.

Intervenuti al taglio del nastro dell’edizione 2025, che si è svolto sabato 15 novembre, alle 11 presso la Galleria Centrale della Fiera di Bergamo, Luciano Patelli, presidente Promoberg Srl, Alberto Capitanio, project manager Salone del Mobile, Ivan Rota, consigliere regionale, Simone Biffi, consigliere della Provincia di Bergamo, Claudia Lenzini, assessora del Comune di Bergamo alle politiche della casa, partecipazione, reti di quartiere e affari legali, Lorenzo Cereda, presidente Mobili e arredamento Federmobili di ConfCommercio Bergamo. Ha portato il suo saluto anche Federica Picchi, Sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia, con un videomessaggio.