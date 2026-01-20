In provincia di Bergamo è boom di brevetti: +95% di domande nel 2025

Invenzioni industriali, +124,2%

Parlando di concessioni, a Bergamo nel 2025 sono stati rilasciati 60 brevetti: 41 per invenzione industriale, 14 modelli di utilità e 5 traduzioni del brevetto europeo (il disallineamento tra depositi e concessioni è dovuto al periodo di segretezza di 18 mesi). Si tratta di una lieve flessione rispetto alle 65 concessioni del 2024, ma il dato è in crescita rispetto alle 53 del 2023. Va poi sottolineato il confronto regionale e nazionale, dove la variazione negativa supera il 20%.