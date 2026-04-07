Pagamenti digitali in Lombardia: oltre il 60% degli incassi per metà delle imprese

È quanto emerge dall’indagine di Confcommercio Lombardia su 600 attività dei settori commercio e turismo, che fotografa un sistema in piena transizione tra tradizione e innovazione.

Carte e wallet dominano, ma resta il nodo dei costi

Carte di credito e debito, contanti e wallet digitali sono oggi i principali strumenti utilizzati. Il 54% degli esercenti supera il 60% di incassi elettronici, mentre il 26% va oltre l’80%. Un cambiamento guidato soprattutto dai consumatori.

I vantaggi sono evidenti: velocità, sicurezza e maggiore efficienza operativa. Il gradimento medio dei sistemi digitali raggiunge 7,1 su 10 e l’83% delle imprese non segnala problemi tecnici. Tuttavia, il vero ostacolo resta economico: commissioni bancarie e costi tecnologici pesano sui margini, soprattutto per le microimprese.

Microimprese protagoniste della transizione digitale

Il tessuto economico lombardo resta composto in larga parte da microimprese (86%), prevalentemente con sede fisica (82%). Solo il 17% ha adottato modelli «phygital», integrando canali digitali e presenza in negozio.

«Il consumatore ha imposto il cambiamento – sottolinea Cristian Botti, vicepresidente Confcommercio Bergamo – ma i costi rappresentano ancora il vero limite alla piena evoluzione».

Innovazione frenata: poca conoscenza di Bnpl ed euro digitale

Nonostante l’ampia diffusione dei pagamenti elettronici, l’innovazione resta indietro: il 75% delle imprese non prevede di introdurre nuovi sistemi. Il Buy Now Pay Later è sconosciuto al 41% degli esercenti e utilizzato solo dal 9%, mentre l’euro digitale è noto appena al 20%.

Secondo Confcommercio, la sfida ora è trasformare l’adozione diffusa in innovazione reale. «Servono sostenibilità economica ed educazione finanziaria», evidenzia il direttore Oscar Fusini.

Piccoli pagamenti e commissioni: situazione ancora incerta