Processo Ubi, la Corte rigetta l’istanza del pm per la rinnovazione dibattimentale

Non emergono elementi nuovi. Con questa motivazione la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’istanza del pubblico ministero Paolo Mandurino che aveva chiesto la rinnovazione dibattimentale nell’ambito del processo d’appello per la vicenda Ubi e il presunto ostacolo alla vigilanza sostenuto dall’accusa, ma escluso in primo grado dal tribunale di Bergamo che aveva assolto 30 dei 31 imputati. Il pm ha iniziato la discussione. Le prossime udienze sono in calendario per mercoledì 1° marzo e venerdì.