A Torre Boldone dolore e commozione per Andrea Bergamelli

IL LUTTO. Giovedì 22 febbraio alle 15 i funerali. In tantissimi alla chiesetta di San Martino Vecchio a Torre Boldone ad attendere il feretro di Andrea Bergamelli, scomparso in un tragico incidente a soli 35 anni lo scorso 10 febbraio mentre correva sulla sua moto Yamaha con il numero 34 sulla pista del circuito «Ricardo Tormo» a Valencia, in Spagna.