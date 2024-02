A4, nella notte tra il 12 e il 13 febbraio il casello di Seriate chiude per lavori

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21 di lunedì 12 alle 5 di martedì 13 febbraio, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Grumello.

Sesto San Giovanni e Brescia Ovest

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 di lunedì 12 alle 5 di martedì 13 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano; dalle 22,30 di venerdì 16 alle 5 di sabato 17 febbraio, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia/Venezia. In alternativa si consiglia: in entrata verso Milano: Ospitaletto; in entrata verso Brescia/Venezia: Brescia Centro.