Aeroporto, cinque nuove rotte per Wizz Air da Orio al Serio

Wizz Air presenta la Winter Season 25-26 e rilancia la propria offerta con nuove rotte dall’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Nella conferenza stampa ufficiale nella sala Mura Venete dell’aeroporto, sono stati illustrati l’ampliamento della rete operativa e le nuove opportunità di collegamento dallo scalo di Bergamo proposte dalla compagnia ungherese.