Cronaca / Hinterland
Venerdì 14 Novembre 2025
Aeroporto, cinque nuove rotte per Wizz Air da Orio al Serio
NOVITÀ. La compagna ungherese ha annunciato la programmazione invernale aggiungendo voli per Sibiu, Suceava in Romania, Varna in Bulgaria, Varsavia Modlin, in Polonia, e Chisinau, in Moldavia.
Orio al Serio
Wizz Air presenta la Winter Season 25-26 e rilancia la propria offerta con nuove rotte dall’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Nella conferenza stampa ufficiale nella sala Mura Venete dell’aeroporto, sono stati illustrati l’ampliamento della rete operativa e le nuove opportunità di collegamento dallo scalo di Bergamo proposte dalla compagnia ungherese.
Il secondo vettore per quota di mercato presso lo scalo orobico- con 1,4 milioni di passeggeri, 15 rotte e sette mila voli nel solo 2025- ha aggiunto all’offerta «cinque nuove rotte, tre delle quali in esclusiva»- annuncia Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.
Le nuove rotte di Wizz Air
Le novità operative riguardano: i voli in esclusiva verso Sibiu, Suceava in Romania e Varna in Bulgaria, da aggiungere ai nuovi collegamenti su Varsavia Modlin, in Polonia, e Chisinau, in Moldavia.
«Presentare la nuova stagione invernale a Bergamo è un estremo piacere perché questo scalo rappresenta per noi il primo aeroporto italiano per rotte. Ora siamo a 15 destinazioni in 6 paesi, servite della nostra compagnia», sottolinea Imperiale.
Il direttore commerciale aviation di Sacbo, Giacomo Cattaneo, dopo aver ricordato i numeri in continua crescita dello scalo bergamasco, con un flusso di oltre 17 milioni di passeggeri nel 2024, si è detto «soddisfatto nel registrare la scelta della compagnia aerea di consolidare le proprie attività e la propria presenza nel nostro aeroporto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA