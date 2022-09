Al via il 26 settembre i lavori per la ciclabile tra Stezzano e Colognola

Parte il prossimo 26 settembre, in concomitanza con la conclusione della Settimana Europea della Mobilità 2022, il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile destinata a collegare il Kilometro Rosso e Stezzano con il quartiere di Colognola. La pista consentirà l’ingresso in città da Stezzano, raggiungendo in sicurezza il quartiere di Colognola, grazie al nuovo tratto ciclopedonale che da via per Azzano si snoderà fino alla strada Cascinello, alle porte del parco scientifico tecnologico del Kilometro Rosso. Il Comune di Bergamo realizzerà una ciclopedonale larga tre metri lungo la via Stezzano.