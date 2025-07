Brucia tetto a Gorle e tubo del gas tranciato a Curno: vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione nella mattinata in interventi di media gravità, ma con diverse squadre impegnate.

Alle 10 a Curno intervento congiunto con l’azienda che si occupa della sicurezza della rete gas per la messa in sicurezza di un tubo di media pressione tranciato durante alcuni lavori edili. Il fatto è avvenuto sulla Villa d’Almè-Dalmine , all’altezza del Leroy Merlin. nessuna particolare ripercussione sul traffico.

A Gorle, invece, autobotti in campo per spegnere l’incendio che si è originato e propagato su un tetto di una casa in via Roma. Dalle prime informazioni sembra si stessero eseguendo dei lavori di ristrutturazione. Non ci sono feriti.