Curno, stop ai «rally» sulle rampe del centro commerciale: sbarre al parcheggio

Corse all’impazzata sulle rampe, frenate improvvise, e tanto chiasso: ora c’è un chiaro, nettissimo stop alle nottate dei protagonisti di «rally» improvvisati (e non autorizzati) al centro commerciale di Curno. I giovani che nelle ore notturne e soprattutto nei fine settimana si ritrovano su quell’asfalto nuovo, liscio, alla guida di auto lanciate a tutto gas sulle rampe del nuovo parcheggio troveranno barriere che bloccheranno l’accesso al multipiano del centro commerciale. E si tratta di barriere solide, non le transenne che proprio per ovviare all’utilizzo notturno del parcheggio da parte di questi «piloti» erano state installate nelle scorse settimane e che puntualmente venivano spostate dai protagonisti dei «corse notturne».