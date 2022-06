Gara per mini-robot a Catania: classe del Majorana sbaraglia tutti

Sei ragazzi dell’ Istituto scolastico superiore Majorana di Seriate hanno vinto la competizione nazionale di robotica per mini-robot denominata [email protected]@Robot2022 svolta presso l’istituto Cannizzaro di Catania. Ventidue le squadre in campo di istituti scolastici di tutta Italia, da Bergamo ad Agrigento. Dal Majorana sono partite due squadre di sei studenti cadauna, tutti di classe terza elettronica indirizzo robotica. Il nome della squadra corrispondeva al nome dato dai ragazzi ai loro robot da competizione: Bumble Bee e Megatront . E via alla disfida che si è rivelata l’esaltazione della tecnologia robotica assimilata dagli studenti sugli imput degli insegnanti Loris Latassa e Lorenzo Chiesa . «Una manifestazione bellissima, entusiasmante - riferisce Latassa - anche per il confronto fra diverse tecnologie, fra robot assemblati dagli studenti e robot già pronti all’uso».