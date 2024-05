L’ultimo abbraccio a Giorgio, morto in moto a 23 anni: «Portava con sé valori sani»

L’uscita del feretro

La chiesa parrocchiale era gremita di parenti e amici di Giorgio, non si contavano meno di 300 persone, insieme a tante altre che si sono aggiunte nel lungo corteo che ha accompagnato il feretro al cimitero. «La morte arriva all’improvviso e stravolge tutti i nostri i piani» ha detto nell’omelia il parroco di Azzano, don Alberto Caravina. «Ma è proprio in questi momenti difficili – ha evidenziato – che il cristiano deve cercare di trasformare in Parola, quella di Dio, i propri sentimenti, che in questi momenti non possono che essere di dolore e sconforto, ma a cui dobbiamo cercare di dare un significato per ricordare il bello di Giorgio». Un ragazzo amato per quei «valori sani che portava con sé ogni giorno al lavoro e nella vita privata, mentre costruiva il suo futuro strappatogli troppo presto». Concluso il rito in chiesa, è partito un lungo corteo per le strade del paese che ha condotto Giorgio al riposo eterno nel cimitero di Azzano, accanto a sua nonna Lidia, anche lei scomparsa sabato, in mattinata. Un weekend doloroso, che ha visto Giorgio e Lidia lasciare nel dolore i genitori e una sorella minore.