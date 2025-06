Scanzorosciate, scontro tra auto e bus. Morta una donna di 78 anni

Una donna di 78 anni è morta nello scontro tra l’auto su cui viaggiava, una Volkswagen Golf, e un bus di Atb, poco prima delle 19 di sabato 20 giugno, all’incrocio tra corso Europa e via Marconi, in territorio di Scanzorosciate, non distante dal confine con Gorle: secondo le prime ricostruzioni della dinamica, al vaglio degli agenti della polizia stradale di Treviglio, all’origine dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza. L’urto è stato talmente violento da far ribaltare l’auto, che si è poggiata su un fianco.

L’incidente a Scanzorosciate

Stando ai primi rilievi, il pullman della linea 5 proveniva da Gorle e si stava dirigendo al capolinea di Tribulina Gavarno. Mentre l’auto procedeva da via Marconi, in direzione di via XXV Aprile e quindi di Pedrengo. All’altezza dell’incrocio i due mezzi si sono violentemente scontrati, per cause ancora in fase d’accertamento.