Seriate, promossa ma con riserva la nuova rotatoria

Esordio lunedì mattina della nuova rotatoria di via Italia/via Paderno il punto più nevralgico e centrale del traffico cittadino. La rotatoria è soltanto sagomata, delimitata nelle corsie di entrata e uscita con provvisorie transenne di cantiere. La novità è la soppressione dell’impianto semaforico che per decenni ha regolato la viabilità della zona .

Cambia l’ingresso in città

Il comandante della Polizia Locale di Seriate Marco Moro ha seguito di persona il cantiere e l’evoluzione dell’opera: «Anche ogg , alla ripresa delle attività scolastiche, c’è stato traffico normale. Ho potuto constatare che la rotatoria ha smaltito bene. Non ci sono state code da Bergamo, qualche macchina in più da Albano Sant’Alessandro, come era prima peraltro. Occorrono altri giorni di osservazione».Rotatoria approvata con riserva, mentre si attende anche come sarà la viabilità di ingresso e uscita dall’ospedale Bolognini che è parte integrante della realizzazione della nuova opera stradale. «Il progetto prevede la collocazione di uno spartitraffico che impedisca le scorrette e pericolose svolte a sinistra che continuano ad essere effettuate, e creano situazioni di ingorgo di pericolo incidenti» - avverte Moro - ma ora stiamo concentrati sulla rotatoria».