Stezzano, spaccio nel parco: arrestato 22enne con 350 grammi di hashish
IL FERMO. Arresto per spaccio nel pomeriggio del 6 aprile a Stezzano, dove i carabinieri hanno fermato un 22enne di origine rumena, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droga nel parco pubblico «La Tinenta».
Stezzano
L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio condotte dai carabinieri di Stezzano, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione. Negli ultimi giorni i militari avevano rafforzato la presenza nel parco anche con servizi in abiti civili, per contrastare lo spaccio di droga.
Sequestrati hashish, cocaina e contanti
Durante il controllo, i carabinieri hanno sottoposto un 22enne a perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo circa 356 grammi di hashish, due dosi di cocaina, materiale per il confezionamento, 1.270 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il materiale è stato sequestrato.
Arresto e domiciliari dopo il processo
Il 22enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Nella mattinata del 7 aprile è comparso davanti al giudice del Tribunale di Bergamo con rito direttissimo: al termine dell’udienza è stato disposto per lui il regime degli arresti domiciliari.
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