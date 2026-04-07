Stezzano, spaccio nel parco: arrestato 22enne con 350 grammi di hashish

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio condotte dai carabinieri di Stezzano, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione. Negli ultimi giorni i militari avevano rafforzato la presenza nel parco anche con servizi in abiti civili, per contrastare lo spaccio di droga.

Sequestrati hashish, cocaina e contanti

Durante il controllo, i carabinieri hanno sottoposto un 22enne a perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo circa 356 grammi di hashish, due dosi di cocaina, materiale per il confezionamento, 1.270 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il materiale è stato sequestrato.