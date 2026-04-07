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Cronaca / Hinterland Martedì 07 Aprile 2026

Stezzano, spaccio nel parco: arrestato 22enne con 350 grammi di hashish

IL FERMO. Arresto per spaccio nel pomeriggio del 6 aprile a Stezzano, dove i carabinieri hanno fermato un 22enne di origine rumena, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droga nel parco pubblico «La Tinenta».

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Stezzano, spaccio nel parco: arrestato 22enne con 350 grammi di hashish
I soldi e la droga sequestrata a uno spacciatore 22enne a Stezzano. Dopo il rito per direttissima è finito ai domiciliari.

Stezzano

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio condotte dai carabinieri di Stezzano, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione. Negli ultimi giorni i militari avevano rafforzato la presenza nel parco anche con servizi in abiti civili, per contrastare lo spaccio di droga.

Sequestrati hashish, cocaina e contanti

Durante il controllo, i carabinieri hanno sottoposto un 22enne a perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo circa 356 grammi di hashish, due dosi di cocaina, materiale per il confezionamento, 1.270 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il materiale è stato sequestrato.

Arresto e domiciliari dopo il processo

Il 22enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Nella mattinata del 7 aprile è comparso davanti al giudice del Tribunale di Bergamo con rito direttissimo: al termine dell’udienza è stato disposto per lui il regime degli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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