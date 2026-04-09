Fubal, l’Atalanta travolge il Lecce e ora può guardare all’Europa

L’Atalanta vince 3-0 a Lecce e prosegue il proprio cammino verso l’Europa. Una partita importante, per ripartire al meglio dopo la sosta per le nazionali, ma anche per Fubal: la sfida del Via del mare ha dato il via a una nuova classifica mensile, quella di aprile. Un mese particolarmente intenso per i nerazzurri, visto che sabato saranno impegnati con la Juventus e settimana prossima c’è la Roma, due scontri diretti decisivi per stabilire le gerarchie nelle qualificazioni alle coppe europee.

Aprile è anche il mese della Coppa Italia: mercoledì 22 la Lazio è attesa a Bergamo per la semifinale di ritorno dopo il 2-2 dell’Olimpico nella gara d’andata. Una partita per volta.

Volete pronosticare la gara con la Juventus e provare a ritagliarvi un posto nella graduatoria mensile? Partecipare è completamente gratuito, basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it e potrete iniziare a giocare da subito, inserendo l’esito - vittoria, pareggio o sconfitta -, il risultato esatto, tre marcature, il migliore in campo e il numero di cartellini gialli sventolati verso l’Atalanta, panchina compresa.

Le classifiche

Dopo una sola gara, c’è bagarre nella graduatoria mensile, con dodici giocatori in tre punti.

Aldo Casizzi è in vetta grazie a ben 13 punti, uno in più rispetto a Lina Carla Perego e Luigi Ceribelli. A 11 troviamo un’altra coppia, composta da Armando Fenili e Patrizia Gilardi, che precede il folto gruppo a quota 10, composto da sette partecipanti: Giorgio Bellofatto, Giorgio Rivoltella, Federico Rotondaro, Luigi Rota Nodari, Maddalena Daminelli, Franco Vavassori e Marco Valota.

Nella classifica di ritorno, Roberto Burattin raggiunge quota 82 e mantiene il primo posto. Luigi Andrea Cortesi ottiene cinque punti e passa secondo a 81 superando Fabio Bonaldi che, a 81 anche lui, scende momentaneamente al terzo posto perchè ha indovinato meno risultati di Luigi Andrea.

Insegue un trio a 78, composto da Giuseppe Calabretta, Mario Midali e Luca Serighelli. Nella generale s’allunga il distacco in vetta: Maurizio Ranica raggiunge quota 170 ottenendo quattro punti contro il Lecce mentre Giovanni Scaglia ne fa solo due, va a 159 e dal +9 pre sosta per le nazionali, si passa al +11 di adesso in favore di Maurizio. Seguono, attardati, Luciano Nava a 153 e Albergo Carona a 152. Diamo uno sguardo anche alle classifiche speciali: in quella legata a chi indovina più risultati, Maurizio Ranica guida con 50 punti; Giuseppe Ruggeri è il leader della classifica marcatori, con 43 punti, uno in più rispetto a Delia Marchetti, Fabio Bresciani e Corrado Rondini; nella graduatoria legata a chi indovina più top player, a quota 24 troviamo invece Jacopo Cerea, Maurizio Bettonagli, Luigi Andrea Cortesi e Angelica Patrizia Barachetti, ma è Jacopo il leader perchè ha pronosticato meno partite e quindi ha una media punti migliore.

I pronostici dei partecipanti

Il bel successo dell’Atalanta in casa del Lecce era ampiamente previsto dai tifosi di Fubal: su 851 partecipanti, ben 749 puntano sulla vittoria dei nerazzurri in Salento, a fronte di 75 pareggi e 27 sconfitte. Il risultato esatto più gettonato è il 2-0 Atalanta, selezionato 260 volte.