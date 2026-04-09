Fubal, l’Atalanta travolge il Lecce e ora può guardare all’Europa
I PRONOSTICI DEI LETTORI. Le prossime sfide con Juventus, Roma e la semifinale di Coppa Italia accendono Fubal.
L’Atalanta vince 3-0 a Lecce e prosegue il proprio cammino verso l’Europa. Una partita importante, per ripartire al meglio dopo la sosta per le nazionali, ma anche per Fubal: la sfida del Via del mare ha dato il via a una nuova classifica mensile, quella di aprile. Un mese particolarmente intenso per i nerazzurri, visto che sabato saranno impegnati con la Juventus e settimana prossima c’è la Roma, due scontri diretti decisivi per stabilire le gerarchie nelle qualificazioni alle coppe europee.
Aprile è anche il mese della Coppa Italia: mercoledì 22 la Lazio è attesa a Bergamo per la semifinale di ritorno dopo il 2-2 dell’Olimpico nella gara d’andata. Una partita per volta.
Volete pronosticare la gara con la Juventus e provare a ritagliarvi un posto nella graduatoria mensile? Partecipare è completamente gratuito, basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it e potrete iniziare a giocare da subito, inserendo l’esito - vittoria, pareggio o sconfitta -, il risultato esatto, tre marcature, il migliore in campo e il numero di cartellini gialli sventolati verso l’Atalanta, panchina compresa.
Le classifiche
Dopo una sola gara, c’è bagarre nella graduatoria mensile, con dodici giocatori in tre punti.
Aldo Casizzi è in vetta grazie a ben 13 punti, uno in più rispetto a Lina Carla Perego e Luigi Ceribelli. A 11 troviamo un’altra coppia, composta da Armando Fenili e Patrizia Gilardi, che precede il folto gruppo a quota 10, composto da sette partecipanti: Giorgio Bellofatto, Giorgio Rivoltella, Federico Rotondaro, Luigi Rota Nodari, Maddalena Daminelli, Franco Vavassori e Marco Valota.
Nella classifica di ritorno, Roberto Burattin raggiunge quota 82 e mantiene il primo posto. Luigi Andrea Cortesi ottiene cinque punti e passa secondo a 81 superando Fabio Bonaldi che, a 81 anche lui, scende momentaneamente al terzo posto perchè ha indovinato meno risultati di Luigi Andrea.
Insegue un trio a 78, composto da Giuseppe Calabretta, Mario Midali e Luca Serighelli. Nella generale s’allunga il distacco in vetta: Maurizio Ranica raggiunge quota 170 ottenendo quattro punti contro il Lecce mentre Giovanni Scaglia ne fa solo due, va a 159 e dal +9 pre sosta per le nazionali, si passa al +11 di adesso in favore di Maurizio. Seguono, attardati, Luciano Nava a 153 e Albergo Carona a 152. Diamo uno sguardo anche alle classifiche speciali: in quella legata a chi indovina più risultati, Maurizio Ranica guida con 50 punti; Giuseppe Ruggeri è il leader della classifica marcatori, con 43 punti, uno in più rispetto a Delia Marchetti, Fabio Bresciani e Corrado Rondini; nella graduatoria legata a chi indovina più top player, a quota 24 troviamo invece Jacopo Cerea, Maurizio Bettonagli, Luigi Andrea Cortesi e Angelica Patrizia Barachetti, ma è Jacopo il leader perchè ha pronosticato meno partite e quindi ha una media punti migliore.
I pronostici dei partecipanti
Il bel successo dell’Atalanta in casa del Lecce era ampiamente previsto dai tifosi di Fubal: su 851 partecipanti, ben 749 puntano sulla vittoria dei nerazzurri in Salento, a fronte di 75 pareggi e 27 sconfitte. Il risultato esatto più gettonato è il 2-0 Atalanta, selezionato 260 volte.
Termina 3-0 e indovinano 72 partecipanti. A sbloccare il risultato ci pensa Scalvini, scelto 54 volte come marcatore. Raddoppia Krstovic, il più gettonato nel pre gara, inserito 732 volte. La chiude Raspadori, scelto in 154 occasioni. Il migliore è De Ketelaere, il calciatore più selezionato nei pronostici di Fubal: sono ben 297 i partecipanti al concorso a puntare su di lui. Due i cartellini gialli sventolati all’indirizzo dei giocatori dell’Atalanta e prendono punti in 290.
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