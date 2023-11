Addio a Bruno Zanoni, l’ultima maglia nera della storia. Mercoledì i funerali in Liguria

Il suo nome resterà nella storia del ciclismo come quello dell’ultima maglia nera assegnata al Giro d’Italia. L’edizione del 1979 fu infatti l’ultima in cui oltre ai simboli del comando, veniva assegnata anche la maglia all’ultimo della classifica, un riconoscimento comunque ambito dai corridori fuori dai giochi di classifica. E a indossarla fu Bruno Zanoni, corridore di Nembro morto lunedì in Liguria all’età di 71 anni .

Grande impegno per iniziative benefiche

E al Giro Zanoni si è anche preso una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera, andando a vincere la tappa di Assisi nel 1978. Appesa la bici al chiodo, Zanoni è diventato l’anima dell’iniziativa benefica «Campioni e Canzoni» che per decenni ha raccolto fondi da devolvere in beneficenza. E fra gli ex corridori che negli anni hanno raccolto l’appello delle sue iniziative, in moti saranno presenti mercoledì mattina, alle 11, nella chiesa di San Matteo a Laigueglia per l’ultimo saluto.