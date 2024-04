AlbinoLeffe, missione compiuta: il pareggio con la Pergolettese vale la salvezza

L’AlbinoLeffe aveva bisogno di un punto per conquistare l’aritmetica salvezza in Serie C e la missione è compiuta. Il pareggio (1-1) con la Pergolettese al «Voltini» di Crema, sabato 20 aprile, regala ai seriani la permanenza in categoria anche per la prossima stagione centrando l’obiettivo minimo della trasferta.