Altre due medaglie per Bellato ai Tricolori. E Mantegazza centra il bronzo Seniores

Viola Bellato, classe 2009, al primo anno nella categoria Ragazzi e tra le più giovani atlete in gara ai Campionati Italiani ha incamerato una medaglia d’argento dal trampolino da un metro , dopo quella vinta nella giornata inaugurale dal trampolino da tre metri. E nel pomeriggio Viola ha concesso il bis con una medaglia di bronzo dalla piattaforma , a conclusione di una gara in cui era in testa dopo il primo tuffo e seconda in classifica dopo il secondo salto. Centrato dunque l’obiettivo della vigilia, cioè quello di restare ai vertici delle classifiche nazionali di categoria..