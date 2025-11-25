Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 25 Novembre 2025

Atalanta, allenamento di rifinitura a Zingonia. Scamacca verso la maglia da titolare

LA VIGILIA. Rifinitura per i bergamaschi a Zingonia prima di partire per Francoforte, mentre gli avversari si allenano nello stadio della città tedesca.

Raffaele Palladino, allenamento nella mattinata di martedì 25 novembre nel centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara di Champions a Francoforte contro l’Eintracht.
Raffaele Palladino, allenamento nella mattinata di martedì 25 novembre nel centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara di Champions a Francoforte contro l’Eintracht.
(Foto di Afb)

Bergamo

L’Atalanta a Zingonia nella mattinata di martedì 25 novembre per l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di mercoledì in Champions contro l’Eintracht. È l’esordio in Champions quello di mercoledì per Raffaele Palladino, neo allenatore nerazzurro che ha cominciato la sua avventura a Bergamo con la sconfitta a Napoli (3-1), proprio sabato scorso. Mentre l’Eintracht si è allenato questa mattina sull’erba dello stadio di Stoccarda che sarà teatro del match.

Ecco alcune foto dell’allenamento delle due formazioni.

L’Atalanta si allena a Zingonia in vista del match contro l’Eintracht

Afb

La probabile formazione

Due soli assenti per l’Atalanta che mercoledì torna a giocare in Champions: Scalvini è alle prese con un risentimento all’adduttore e sarà valutato per le prossime partite, dalla Fiorentina in poi, Bakker si è rotto il crociato, rientrerà nel 2026 ed è peraltro rimasto fuori dalla lista Uefa.

Gli altri ci sono tutti e Palladino può disegnare la miglior squadra: stavolta potrebbe proporre il tridente abbandonando il trequartista. Dopo l’impatto di Napoli è più che probabile il ritorno dal 1’ di Scamacca: farebbe il centravanti in un 3-4-3 che proporrebbe Lookman a sinistra e uno tra De Ketelaere e Samardzic a destra. Non va comunque escluso il 3-4-1-2, che potrebbe comunque ospitare un centravanti, quindi Scamacca, insieme a Lookman, con Pasalic alle loro spalle. Il croato, altrimenti, è in ballottaggio con de Roon per il posto accanto a Ederson.

Sulle fasce Bellanova dovrebbe essere confermato a destra e Zappacosta si gioca una maglia con Zalewski a sinistra, mentre in difesa, davanti a Carnesecchi, ci sono sempre quattro giocatori per tre posti: escludendo Kolasinac che non ha ancora rivisto il campo, ci sono Djimsiti, Hien, Ahanor e Kossounou e quest’ultimo, rimasto fuori a Napoli, potrebbe ritrovare il posto. L’Atalanta si allenerà questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia e poi partirà per Francoforte, dove domani alle 21, al Waldstadion, è in programma la partita con l’Eintracht per la quinta giornata del girone di Champions.

