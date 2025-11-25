Atalanta, allenamento di rifinitura a Zingonia. Scamacca verso la maglia da titolare

L’Atalanta a Zingonia nella mattinata di martedì 25 novembre per l’allenamento di rifinitura in vista della sfida di mercoledì in Champions contro l’Eintracht. È l’esordio in Champions quello di mercoledì per Raffaele Palladino, neo allenatore nerazzurro che ha cominciato la sua avventura a Bergamo con la sconfitta a Napoli (3-1), proprio sabato scorso. Mentre l’Eintracht si è allenato questa mattina sull’erba dello stadio di Stoccarda che sarà teatro del match.

Ecco alcune foto dell’allenamento delle due formazioni.

L’Atalanta si allena a Zingonia in vista del match contro l’Eintracht Afb

La probabile formazione

Due soli assenti per l’Atalanta che mercoledì torna a giocare in Champions: Scalvini è alle prese con un risentimento all’adduttore e sarà valutato per le prossime partite, dalla Fiorentina in poi, Bakker si è rotto il crociato, rientrerà nel 2026 ed è peraltro rimasto fuori dalla lista Uefa.

Gli altri ci sono tutti e Palladino può disegnare la miglior squadra: stavolta potrebbe proporre il tridente abbandonando il trequartista. Dopo l’impatto di Napoli è più che probabile il ritorno dal 1’ di Scamacca: farebbe il centravanti in un 3-4-3 che proporrebbe Lookman a sinistra e uno tra De Ketelaere e Samardzic a destra. Non va comunque escluso il 3-4-1-2, che potrebbe comunque ospitare un centravanti, quindi Scamacca, insieme a Lookman, con Pasalic alle loro spalle. Il croato, altrimenti, è in ballottaggio con de Roon per il posto accanto a Ederson.