Atalanta, anche Ruggeri spera nel rientro contro il Napoli

Buone notizie in casa Atalanta in vista della ripresa del campionato, sabato 25 (alle 18) al Gewiss Stadium contro il Napoli. Martedì 21 Scalvini, De Ketelaere, Kolasinac e Holm hanno nuovamente svolto una parte della seduta di allenamento con i compagni e nei prossimi giorni dovrebbero rientrare definitivamente in gruppo. Anche Ruggeri spera: il terzino continua a svolgere il lavoro individuale sul campo ma sembra avere più chance di recupero rispetto a Toloi e Palomino. Per tutti e tre saranno cruciali gli allenamenti di mercoledì 22 e giovedì 23.