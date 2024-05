Atalanta, ballotaggio De Ketelaere-Lookman in attacco col Marsiglia

T orna Musso in porta, ballottaggio De Ketelaere-Lookman in attacco, ipotesi de Roon in difesa. Archiviata la vittoria in rimonta a Salerno, l’Atalanta si è immersa nella preparazione della semifinale di ritorno di Europa League con il Marsiglia, giovedì 9 al Gewiss Stadium (alle 21). Si riparte dall’1-1 dell’andata al Vélodrome.

La certezza in casa nerazzurra è l’assenza di Kolasinac, al box per infortunio al pari di Toloi e Holm. Con l’OM tornerà tra i pali Musso, portiere titolare nelle partite europee, e in difesa Gian Piero Gasperini dovrebbe proporre dal 1’ Scalvini, Hien e Djimsiti, partito dalla panchina a Salerno. Ma non è da escludere l’arretramento di de Roon per Scalvini, come già a Marsiglia dopo l’infortunio di Kolasinac e in avvio a Salerno. In questo caso in mediana tornerebbe Pasalic accanto a Ederson. A sinistra probabile il rientro di Ruggeri a sinistra, mentre in attacco Lookman e De Ketelaere si giocano un posto accanto a Scamacca, con Koopmeiners trequartista.