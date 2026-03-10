Atalanta-Bayern Monaco, i convocati di Palladino
IL 10 MARZO. Questa sera (ore 21) a Bergamo la sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League: Scalvini squalificato, out Raspadori, De Ketelaere ed Éderson. Diffidati de Roon, Djimsiti, Musah, Kossounou e Scamacca.
Tutto pronto a Bergamo per la grande notte europea. Questa sera, martedì 10 marzo alle 21, l’Atalanta ospita il Bayern Monaco allo stadio di Bergamo nella gara d’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2025/26. Sono 22 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per la sfida contro i bavaresi. Non sarà della partita Giorgio Scalvini, fermato per squalifica, mentre restano indisponibili Raspadori, De Ketelaere ed Éderson. In casa nerazzurra attenzione anche alla situazione dei diffidati: sono a rischio squalifica de Roon, Djimsiti, Musah, Kossounou e Scamacca.
Di seguito l’elenco completo dei convocati nerazzurri: Ahanor Honest (69), Bakker Mitchel (5), Bellanova Raoul (16), Bernasconi Lorenzo (47), Carnesecchi Marco (29), Cassa Federico (48), de Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Hien Isak (4), Kolašinac Sead (23), Kossounou Odilon (3), Krstović Nikola (90), Musah Yunus (6), Pašalić Mario (8), Rossi Francesco (31), Samardžić Lazar (10), Scamacca Gianluca (9), Sportiello Marco (57), Sulemana Kamaldeen (7), Vavassori Dominic (45), Zalewski Nicola (59), Zappacosta Davide (77).
