Atalanta-Bayern Monaco, i convocati di Palladino

Tutto pronto a Bergamo per la grande notte europea. Questa sera, martedì 10 marzo alle 21, l’Atalanta ospita il Bayern Monaco allo stadio di Bergamo nella gara d’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2025/26. Sono 22 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per la sfida contro i bavaresi. Non sarà della partita Giorgio Scalvini, fermato per squalifica, mentre restano indisponibili Raspadori, De Ketelaere ed Éderson. In casa nerazzurra attenzione anche alla situazione dei diffidati: sono a rischio squalifica de Roon, Djimsiti, Musah, Kossounou e Scamacca.