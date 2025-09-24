Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus

L’Atalanta spera nel recupero di Charles De Ketelaere, per il resto gli altri sette infortunati dovrebbero saltare il match di campionato di sabato 27 settembre alle 18 sul campo della Juventus. Il belga deve risolvere il risentimento all’ileopsoas e dovrebbe farcela: lavoro individuale sul campo per lui mercoledì 24. In salita la strada verso la convocazione di José Ederson, al lavoro per smaltire la «pulizia» del ginocchio: il brasiliano potrebbe al massimo andare in panchina, è più probabile un rientro tra Bruges e Como. Lo stesso percorso dovrebbe riguardare Isak Hien (risentimento all’adduttore). Gli altri: Nicola Zalewski (lesione del bicipite femorale), Giorgio Scalvini (lesione all’adduttore) e Sead Kolasinac (crociato rotto ad aprile: mercoledì allenamento integrato con la Primavera) si rivedranno dopo la sosta, Mitchel Bakker (anche lui crociato rotto) nel 2026. Gianluca Scamacca (infiammazione al ginocchio) va avanti con le terapie: niente Juve, poi sarà valutato ad ogni partita.