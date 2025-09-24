Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 24 Settembre 2025

Atalanta, De Ketelaere sulla via del recupero per il match contro la Juventus

CALCIO SERIE A. Si gioca sul campo dei bianconeri sabato 27 settembre alle 18. Il belga dovrebbe farcela, difficile che tornino gli altri infortunati.

Charles De Ketelaere, attaccante belga di 24 anni: contro la Juventus dovrebbe esserci
Charles De Ketelaere, attaccante belga di 24 anni: contro la Juventus dovrebbe esserci
(Foto di Afb)

L’Atalanta spera nel recupero di Charles De Ketelaere, per il resto gli altri sette infortunati dovrebbero saltare il match di campionato di sabato 27 settembre alle 18 sul campo della Juventus. Il belga deve risolvere il risentimento all’ileopsoas e dovrebbe farcela: lavoro individuale sul campo per lui mercoledì 24. In salita la strada verso la convocazione di José Ederson, al lavoro per smaltire la «pulizia» del ginocchio: il brasiliano potrebbe al massimo andare in panchina, è più probabile un rientro tra Bruges e Como. Lo stesso percorso dovrebbe riguardare Isak Hien (risentimento all’adduttore). Gli altri: Nicola Zalewski (lesione del bicipite femorale), Giorgio Scalvini (lesione all’adduttore) e Sead Kolasinac (crociato rotto ad aprile: mercoledì allenamento integrato con la Primavera) si rivedranno dopo la sosta, Mitchel Bakker (anche lui crociato rotto) nel 2026. Gianluca Scamacca (infiammazione al ginocchio) va avanti con le terapie: niente Juve, poi sarà valutato ad ogni partita.

I ballottaggi

I ballottaggi per sabato: in difesa giocherà uno fra Honest Ahanor o Marten de Roon «arretrato», davanti Cdk o Lazar Samardzic, mentre Ademola Lookman aspetta il ritorno dal 1’ a sinistra, ma è possibile l’avanzamento di Mario Pasalic.

Bergamo
Sport
Calcio
Charles De Ketelaere
Atalanta