Atalanta, missione Champions: Scamacca e Samardzic in pole

Senza De Ketelaere e Raspadori e con alcuni dubbi di formazione. In vista del playoff di ritorno di Champions, mercoledì 25 febbraio alla New Balance Arena (18,45) contro il Borussia Dortmund , Raffaele Palladino deve sciogliere alcuni nodi , a cominciare dall’attacco, dove Scamacca potrebbe riprendersi la maglia da titolare al posto di Krstovic.

Sulla trequarti, Zalewski dovrebbe essere confermato e accanto a lui salgono le quotazioni di Samardzic, in vantaggio su Sulemana e Pasalic.

Nel probabile 3-4-2-1 in mediana Palladino dovrebbe recuperare Ederson , in panchina contro il Napoli, e riproporre a sinistra Bernasconi, con Zappacosta favorito su Bellanova a destra.

In difesa Hien e Djimsiti si giocano un posto al centro, accanto a Scalvini e a uno tra Ahanor e Kolasinac. L’Atalanta ripartirà dallo 0-2 di Dortmund: per passare il turno i nerazzurri dovranno vincere con tre gol di scarto.