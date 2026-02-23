Burger button
Sport / Bergamo Città Lunedì 23 Febbraio 2026

Atalanta, missione Champions: Scamacca e Samardzic in pole

CALCIO. Per il ritorno dei playoff contro il Borussia Dortmund, mercoledì 25 (alle 18,45) a Bergamo, Palladino deve sciogliere alcuni nodi di formazione. Ederson dovrebbe rientrare in mediana, in difesa ballottaggio Hien-Djimsiti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lazar Samardzic esulta dopo il gol del 2-1 contro il Napoli. Il fantasista serbo potrebbe giocare dal 1’ nel ritorno dei playoff, mercoledì 25 contro il Borussia
(Foto di Afb)

Senza De Ketelaere e Raspadori e con alcuni dubbi di formazione. In vista del playoff di ritorno di Champions, mercoledì 25 febbraio alla New Balance Arena (18,45) contro il Borussia Dortmund, Raffaele Palladino deve sciogliere alcuni nodi, a cominciare dall’attacco, dove Scamacca potrebbe riprendersi la maglia da titolare al posto di Krstovic.

Sulla trequarti, Zalewski dovrebbe essere confermato e accanto a lui salgono le quotazioni di Samardzic, in vantaggio su Sulemana e Pasalic.

Nel probabile 3-4-2-1 in mediana Palladino dovrebbe recuperare Ederson, in panchina contro il Napoli, e riproporre a sinistra Bernasconi, con Zappacosta favorito su Bellanova a destra.

In difesa Hien e Djimsiti si giocano un posto al centro, accanto a Scalvini e a uno tra Ahanor e Kolasinac. L’Atalanta ripartirà dallo 0-2 di Dortmund: per passare il turno i nerazzurri dovranno vincere con tre gol di scarto.

