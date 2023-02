Atalanta, niente da fare per Pasalic: a San Siro col Milan ballottaggio Ederson-Boga

Niente San Siro per Mario Pasalic . Il croato dell’Atalanta, alle prese con una distorsione alla caviglia destra, quasi certamente non sarà disponibile per il big-match contro il Milan domenica 26 febbraio al Meazza (ore 20,45) . Anche venerdì 24 febbraio Pasalic ha seguito un programma personalizzato e il suo recupero in extremis per la gara a San Siro, a questo punto, è una speranza ridotta al lumicino.