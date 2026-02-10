Sport / Bergamo Città
Atalanta, occhi puntati su De Ketelaere e Scamacca in vista della Lazio
CALCIO. Alla ripresa, giovedì 12 febbraio, il belga (fastidio al ginocchio) e il centravanti (contusione all’anca) saranno gli osservati speciali per la sfida all’Olimpico di sabato 14 (alle 18). Rientrano de Roon e Ahanor.
Due giorni di riposo e occhi puntati sull’infermeria in casa Atalanta, alla voci De Ketelaere e Scamacca. Il belga è alle prese con un fastidio al ginocchio, accusato durante il riscaldamento che lo ha costretto a saltare il match. Il centravanti invece ha subito una contusione all’anca che deve assorbirsi.
Entrambi saranno osservati speciali, giovedì 12, alla ripresa in vista della gara all’Olimpico contro la Lazio di sabato 14 (alle 18), dopo i due giorni di riposo concessi da Palladino dopo la vittoria contro la Cremonese.
A Roma rientreranno Ahanor e de Roon, fuori con la Cremonese per squalifica, e inizierà il tour de force di febbraio che dopo la gara all’Olimpico vedrà i nerazzurri impegnati a Dortmund col Borussia nell’andata dei playoff di Champions, martedì 17 (alle 21), poi in campionato, domenica 22 a Bergamo col Napoli (alle 15), e mercoledì 25 alla New Balance Arena (alle 18,45) contro i tedeschi nel ritorno della sfida di Champions.
