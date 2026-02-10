Atalanta, occhi puntati su De Ketelaere e Scamacca in vista della Lazio

Due giorni di riposo e occhi puntati sull’infermeria in casa Atalanta, alla voci De Ketelaere e Scamacca. Il belga è alle prese con un fastidio al ginocchio, accusato durante il riscaldamento che lo ha costretto a saltare il match. Il centravanti invece ha subito una contusione all’anca che deve assorbirsi.