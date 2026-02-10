Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 10 Febbraio 2026

Atalanta, occhi puntati su De Ketelaere e Scamacca in vista della Lazio

CALCIO. Alla ripresa, giovedì 12 febbraio, il belga (fastidio al ginocchio) e il centravanti (contusione all’anca) saranno gli osservati speciali per la sfida all’Olimpico di sabato 14 (alle 18). Rientrano de Roon e Ahanor.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Gianluca Scamacca, qui a segno su rigore contro la Juventus in Coppa Italia. Il centravanti ha saltato la gara con la Cremonese per una contusione all’anca
Gianluca Scamacca, qui a segno su rigore contro la Juventus in Coppa Italia. Il centravanti ha saltato la gara con la Cremonese per una contusione all’anca
(Foto di Afb)

Due giorni di riposo e occhi puntati sull’infermeria in casa Atalanta, alla voci De Ketelaere e Scamacca. Il belga è alle prese con un fastidio al ginocchio, accusato durante il riscaldamento che lo ha costretto a saltare il match. Il centravanti invece ha subito una contusione all’anca che deve assorbirsi.

Entrambi saranno osservati speciali, giovedì 12, alla ripresa in vista della gara all’Olimpico contro la Lazio di sabato 14 (alle 18), dopo i due giorni di riposo concessi da Palladino dopo la vittoria contro la Cremonese.

A Roma rientreranno Ahanor e de Roon, fuori con la Cremonese per squalifica, e inizierà il tour de force di febbraio che dopo la gara all’Olimpico vedrà i nerazzurri impegnati a Dortmund col Borussia nell’andata dei playoff di Champions, martedì 17 (alle 21), poi in campionato, domenica 22 a Bergamo col Napoli (alle 15), e mercoledì 25 alla New Balance Arena (alle 18,45) contro i tedeschi nel ritorno della sfida di Champions.

Bergamo
Sport
Calcio
De Ketelaere
de roon
Atalanta
lazio