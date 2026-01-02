Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 02 Gennaio 2026

Atalanta, Palladino: «Focus sulla gara, non è confronto tra Gasperini e me»

IL MATCH. I nerazzurri affrontano in campionato la Roma. Palladino: «Affrontiamo una squadra da duelli che sporca le giocate». Il Gasp: «Sarà bello salutarsi».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

«Sono focalizzato sulla partita, non è un confronto tra Gasperini e me, ma tra Roma e Atalanta». Raffaele Palladino, alla vigilia di una partita cruciale per l’Atalanta (si gioca a Bergamo alle 20.45 sabato 3 gennaio) contro l’allenatore degli ultimi 9 anni, tende a non ridurla a uno scontro fra tecnici.

«Per noi non deve cambiare alcunché. Dobbiamo fare punti anche con squadre più in alto in classifica perché ci mancano – spiega –. La Roma è una squadra d’alta classifica con un grandissimo allenatore che ha fatto la storia del calcio a Bergamo insieme alla società. Ci sono punti su cui lavorare per metterlo in difficoltà: la sfida contro di lui deve essere stimolante anche per i ragazzi».

«Mi aspetto una partita di grande intensità secondo i principi di gioco e il credo di Gasperini. Sarà una partita di duelli individuali. La Roma se l’aspetti bassa ti palleggia, se la prendi alta ti attacca in profondità - chiude -. Bisogna fare bene entrambe le cose. A me interessa farle con intensità, coi tempi e le scalate giuste. Bisogna essere bravi a capire che la Roma ti sporca le giocate quando la palla ce l’hai tu».

Gasp: «Sarà bello salutarsi»

Anche Gasperini ha ricordato Bergamo, i suoi tifosi e l’Atalanta nella conferenza stampa pre-match. «L’accoglienza per De Rossi qui è stata bella e meritata, per quanto mi riguarda, conoscendoci con i bergamaschi, sarà bello salutarsi, ma poi ognuno per sé. Senza prigionieri...» ha dichiarato. «Spero di non esser cambiato da com’ero a Bergamo, ma di esser sempre me stesso - ha aggiunto l’allenatore della Roma -. La cosa che per me è importante è aver fatto presa su questo spogliatoio e aver tolto lo scetticismo che c’era su di me».

«Per me non è stato facile cambiare vita - ha aggiunto -, ma professionalmente sono in una situazione che mi stimola tanto e alla quale credo molto. In questo non sono diverso da

Gian Piero Gasperini
Gian Piero Gasperini

Bergamo, perché quando abbiamo vinto l’Europa League ho pensato che potessimo lottare anche per qualcosa di ancora più alto». E poi: «Torno con grande piacere a Bergamo, perché è stata una bella storia quella con l’Atalanta. È cominciato tutto con Percassi e siamo sempre cresciuti. La vera anomalia, se vogliamo, è stata aver raggiunto certi livelli con bilanci in utile. È una cosa straordinaria e abbiamo dato anche molto fastidio, ma questa è stata la capacità di questo grande imprenditore. Io ho cercato di lasciare la squadra il più in alto possibile e credo di aver lasciato un valore importante lì».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Organizzazioni sportive
Raffaele Palladino
Gian Piero Gasperini
Atalanta
Roma