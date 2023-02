Atalanta, sconfitte da dimenticare in fretta. Contro la Lazio bisogna riprendere il passo

Evidente che sotto l’aspetto mentale i nerazzurri non avevano metabolizzato del tutto l’amara eliminazione dalla Coppa Italia. Altro che non essere rammaricati per lo 0-1 di quattro giorni prima. L’Atalanta pimpante e disinvolta di gennaio, seppur in dieci uomini,avrebbe almeno un portato a casa un punto. E buon per lei che Musso sia risultato il migliore in campo e sia stato decisivo in almeno due-tre occasioni.