Atalanta, testa rivolta a Bologna

Oltre a far leva sul fattore campo l’Atalanta può sicuramente contare su un momento di forma eccellente. Vale la pena ricordare che all’andata vinse il Bologna per 1-0 con gol nel finale di Ferguson al termine di 90 minuti molto equilibrati. Tre gli ex: il mediano Freuler, l’ attaccante Orsolini e il general manager Sartori che in nerazzurro portò diversi giocatori semi sconosciuti e poi super valorizzati da Gasperini. L’Atalanta affronterà il Bologna con la rosa titolare al completo ad eccezione del terzo portiere Rossi infortunato.