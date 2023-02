Atalanta, tre assenti certi col Lecce. Pasalic tenta il recupero, possibile tridente

Hateboer, Scalvini, de Roon. Saranno tre gli assenti certi per l’Atalanta nel match di domenica 19 febbraio al Gewiss Stadium (ore 12,30) contro il Lecce . L’olandese, operato in artroscopia lunedì 13 a Villa Stuart dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, è rimasto a Roma dove inizierà a sottoporsi alle terapie: resterà fuori per almeno sei mesi e rientrerà per la prossima stagione. Scalvini e de Roon invece, ammoniti contro la Lazio, sono stati squalificati dal giudice sportivo. Resta incerta invece la situazione di Pasalic , alle prese con una distorsione alla caviglia destra: il suo rientro per la gara col Lecce sembra difficile, ma il giocatore verrà monitorato in settimana.